Um dos capitães da seleção venezuelana, Tomás Rincón jogou pela última vez no dia 18 de junho, em um amistoso entre Venezuela e Guatemala. O atleta vinha mantendo a forma com um personal trainer. Agora, o meio-campista com características defensivas chega a Santos nesta quarta-feira (16) para assinar contrato até dezembro de 2024, mas com meta de renovação por mais um ano. Ele é o sexto reforço do Peixe nesta janela de transferências.