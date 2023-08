Com o resultado, a África chegou a quatro pontos, ultrapassando a Itália, com três, e assumiu a segunda colocação. A Suécia, no outro jogo do grupo, também deu uma ajudinha e bateu a Argentina por 2 a 0, confirmando a liderança com nove pontos e empurrando as sul-americanas para a lanterna, com apenas um ponto. Nas oitavas de final, a África do Sul terá pela frente a Holanda, líder do grupo E.