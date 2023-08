O São Paulo acertou a contratação do meia-atacante Lucas Moura, sem clube desde que deixou o Tottenham, da Inglaterra. Cria de Cotia, o jogador volta ao Tricolor 11 anos depois de sua saída, em 2012. Nesse meio tempo, Lucas defendeu as cores do Paris Saint-Germain, da França, antes de se transferir para o futebol inglês. O Lance! mostra os números do jogador no futebol europeu.