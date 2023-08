Autora do gol do título da seleção da Espanha na Copa do Mundo Feminina, a lateral Olga Carmona, de 23 anos, recebeu a notícia do falecimento de seu pai horas após a conquista do mundial. Em nota, a Federação Espanhola de Futebol divulgou, neste domingo (20), a notícia da morte do pai da jogadora.