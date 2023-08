3. Última dança da Marta

A maior jogadora de futebol do mundo anunciou que esta foi sua última participação como atleta na Copa do Mundo. Mesmo com o resultado negativo do Brasil, eliminado ainda na fase de grupos após um empate com a Jamaica, Marta emocionou com o adeus que deu para o mundial. Aos 37 anos, a craque fez sua sexta participação em Mundiais. Com 17 gols anotados, é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, entre homens e mulheres.