LARGO DOMÍNIO

A Holanda não costuma ter dificuldade quando enfrenta a seleção portuguesa, estreante em Copas do Mundo. São oito partidas entre as duas equipes ao longo da história, com sete vitórias para as holandesas. O último confronto aconteceu na última edição da Eurocopa, em 2022. Na ocasião, ainda na fase inicial, pelo grupo C, a Laranja Mecânica venceu por 3 a 2, com gols de Egurrola, Stefanie van der Gragt e Danielle van de Donk.