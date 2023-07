Tire suas dúvidas sobre a Betmotion



Restaram dúvidas sobre o bônus de boas-vindas do promocode Betmotion ou outras informações? Então, confira a seguir as respostas das perguntas frequentes feitas pelos apostadores.



Qual o promocode da Betmotion?



O promocode Betmotion para ativar o bônus de boas-vindas é “LANCEVIP”. Então, para largar nas apostas esportivas com vantagens, abra a conta com o código promocional e tenha mais recursos.



Como ganhar o bônus da Betmotion?



Primeiramente, é preciso fazer o registro na Betmotion usando o promo code Betmotion. Então, efetue o primeiro depósito qualificativo no valor de R$20 e certifique-se de seguir todos os Termos e Condições (T&C) da oferta.



Como usar o bônus da Betmotion?



O bônus de boas-vindas para apostas esportivas é válido na seção de esportes da Betmotion. Portanto, é possível aproveitar a oferta para apostar em eventos pré-jogo, ao vivo e muito mais.



Para sacar os ganhos, basta cumprir os requisitos de apostas (rollover) e apostar cinco vezes (5x) a soma do depósito + bônus. Além disso, as odds deverão ser de 1.50 ou mais.



Como excluir conta na Betmotion?



Um dos recursos que a Betmotion oferece é a autoexclusão, um dos pilares da Política de Jogo Responsável. Assim, a operadora oferece todas as condições para que o apostador jogue com responsabilidade.



Caso o apostador esteja com problemas com vício em jogos, é possível excluir a conta de jogador. Para isso, basta solicitar o cancelamento da conta com o suporte da operadora por qualquer canal de atendimento.



Através de práticas como essa, a Betmotion Brasil demonstra sua responsabilidade e o quanto é uma empresa séria.



