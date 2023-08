Entre tantos feitos, Rapinoe conquistou o ouro olímpico com os EUA em 2012, além de duas Copas do Mundo (2015 e 2019). Foi, inclusive, uma das artilheiras do Mundial na última conquista, eleita melhor jogadora do torneio e, ao final do ano, a melhor jogadora do mundo em 2019. A craque, porém, não se destaca apenas dentro de campo: Megan Rapinoe é grande ativista em prol do tratamento igualitário entre homens e mulheres no esporte e do movimento LGBTQIA+.