Com a igualdade no placar, a Suíça lidera o grupo com quatro pontos, tendo vencido na estreia. A Nova Zelândia, anfitriã, está com três pontos e 0 de saldo, na segunda colocação. A equipe de Filipinas, que bateu as donas da casa nesta madrugada, foi a três pontos, mas tem -1 de saldo e fica em terceiro. A Noruega amarga a última colocação, com apenas um ponto.