!ATO DE SURPRESA! 15 minutos depois, a seleção de Filipinas balançou as redes. Em sobra de falta, Betsy Hassett não conseguiu dominar para afastar e perdeu no pé de ferro para Sawicki. A camisa 4 asiática levou a melhor na dividida e cruzou para Sarina Bolden subir no meio da zaga para cabecear. A bola foi no meio do gol, mas o movimento de reação de Victoria Esson não foi suficiente para salvar e a bola morreu no fundo da rede.