Oo Grupo G da Copa do Mundo Feminina terá sua definição nesta quarta-feira (2), com a realização de suas últimas duas partidas em horários simultâneos, às 4h (de Brasília). A Suécia, já classificada em primeiro lugar com seis pontos, vai enfrentar a Argentina, praticamente eliminada, com apenas um, no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia.