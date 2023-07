Quem continua sendo desfalque para Pia Sundhage é a atacante Nycole, que sofreu uma torção no tornozelo direito em amistoso contra o Chile, vencido pelas Guerreiras do Brasil. Nycole tem participado dos aquecimentos, mas ficando ausente dos treinamentos com bola e realizando apenas recuperação com gelo no local. A tendência é que ela retorne normalmente aos exercícios a partir de terça-feira.