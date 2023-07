As duas vão se enfrentar na mítica quadra central do All England Club, o principal palco do tênis, abrindo a programação desta segunda-feira, a partir das 9h30. Esta será a primeira vez da brasileira na quadra central. Ela já esteve duas vezes na quadra 1 derrotando Garbiñe Muguruza em 2019 e caindo dois anos antes para Simona Halep.