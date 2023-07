VITÓRIAS IMPORTANTES

Na rodada de abertura, a Alemanha goleou o Marrocos por 6 a 0, com direito a dois gols da artilheira Alexandra Popp. Por sua vez, a Colômbia também venceu na estreia, batendo a Coreia do Sul por 2 a 0. Empatadas com três pontos, as alemãs ocupam a liderança do grupo pelo saldo de gols e quem ganhar a partida deste domingo, garante vaga nas oitavas de final de forma antecipada.