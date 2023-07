- Jogaremos juntas pela classificação contra a Jamaica, em Melbourne. Tem sido muito bonito ver toda essa galera engajada em apoiar a nossa seleção. E nós, do MVA, temos muito orgulho de estar puxando toda essa massa para cima, para um apoio maciço às nossas craques. Vamos buscar essa classificação. Com muita festa, com a cara do Brasil -, finalizou Mariana Nenê, coordenadora da missão "Copa do Mundo Austrália" e do Elas no MVA.