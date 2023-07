Convidada pela Cazé TV para cobrir a Copa do Mundo Feminina, Fernanda Gentil fez uma piada com o Fred do Desimpedidos, em que ela refaz o gesto de aperta as mãos e relembra da gafe que cometeu em uma entrevista com um homem cego. O momento aconteceu enquanto os apresentadores estavam se despedindo da transmissão.