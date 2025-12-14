Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Corinthians

O Cruzeiro irá disputar na noite deste domingo (14) uma vaga na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim promoveu uma grande mudança com a entrada de Sinisterra. Além disso, ele terá dois grandes desfalques: Lucas Romero e Lucas Villalba.

O primeiro citado recebeu seu terceiro cartão amarelo na reta final do confronto de ida, enquanto o segundo teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e não está à disposição do comandante.

Lucas Villalba, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No lugar do zagueiro, o treinador Leonardo Jardim optou por colocar Jonathan Jesus na reta final e havia a tendência de que fizesse novamente para o jogo na Neo Química Arena. No lugar de Romero, Matheus Henrique ganha chance como titular.

A uma hora do jogo contra o Corinthians, o técnico definiu a escalação do Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Sinisterra.

Enquanto isso, Dorival Júnior definiu o Timão com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Herique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo, Bidon; Memphis e Yuri Alberto

Quem está pendurado no Cruzeiro?

Para o duelo desta tarde, quatro atletas da Raposa estão pendurados: o atacante Kaio Jorge, o lateral-direito William, o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Matheus Pereira.

O camisa 19 do Cruzeiro recebeu cartões amarelos contra o CRB, no jogo de ida, e no primeiro jogo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. William também foi amarelado neste clássico, e no jogo de volta contra o Vila Nova.

Fabrício Bruno ficou pendurado no primeiro jogo contra o Corinthians. Antes, o zagueiro havia recebido um amarelo no jogo de volta contra o CRB. Enquanto Matheus Pereira também recebeu cartão contra o Timão, e antes, contra o Vila Nova, no jogo em Goiânia.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CRUZEIRO

COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Marco Rafael Traci (SC)

⚽ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Herique, Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo, Bidon; Memphis e Yuri Alberto; (Técnico: Dorival)

ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge e Sinisterra; (Técnico: Leonardo Jardim)