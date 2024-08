Internacional terá reforços para enfrentar o Atlético-GO pelo Brasileitão

(Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Técnico do Internacional, Roger Machado contará com dois reforços importantes para enfrentar o Atlético-GO no domingo (18). Bruno Henrique e Vitão retornam ao time e a tendência é que ganhem uma vaga no time titular.

Bruno Henrique volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Na rodada anterior, o meia levou o terceiro cartão amarelo e ficou de fora da vitória contra o Juventude. O jogador deve ser titular, basta saber quem será seu companheiro no meio de campo: Thiago Maia ou Fernando.

Já Vitão retorna ao Inter após a negociação com o Betis, da Espanha, não ter andado. O zagueiro estava em São Paulo, aguardando liberação para viajar, mas voltou para Porto Alegre. Ele já voltou a treinar com o grupo e será relacionado para o jogo de domingo.

Com isso, o Inter deve ser escalado por Roger Machado com Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Bruno Henrique e Thiago Maia (Fernando); Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley (Gustavo Prado);

Buscando manter a sequência positiva, o Internacional encara o Atlético-GO, no domingo, a partir das 16h (de Brasília). A bola rola no Antônio Accioly, em Goiânia. No primeiro turno, os times empataram em 1 a 1, no Beira-Rio.