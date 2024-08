Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horários e escalações

Santos e Avaí jogam pela vigésima segunda rodada da Série B. Foto: Beno Kuster Nunes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos joga hoje contra o Avaí. No primeiro turno da competição, o Peixe conquistou os três pontos, vencendo o jogo pelo placar de 2x0, com gols de JP Chermont e Julio Furch. Agora, na Vila Belmiro, o jogo começa a partir das 16h, no horário de Brasília. O jogo terá transmissão apenas pelo Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega na partida de hoje com a possibilidade de se manter na liderança em mais uma rodada da Série B. A equipe está na primeira colocação com 37 pontos, apenas um a mais do que o vice-líder Novorizontino e dois pontos na frente do terceiro colocado, Mirassol. Portanto, vencer é fundamental para manter a posição que a equipe santista ocupa atualmente. Os dez jogos invictos do Santos podem ajudar para o jogo de hoje.

Em jogo hoje, Santos espera fazer o bom resultado que fez no primeiro turno e conquistar mais três pontos pela Série B. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF

Já o Avaí busca se aproximar do G4 do Brasileirão Série B. A equipe catarinense ocupa atualmente a décima colocação no campeonato, com 28 pontos, mas está a apenas 5 do quarto colocado, América-MG, portanto, uma vitória pode fazer com que o Avaí chegue perto dos líderes da competição. A chegada do experiente Enderson Moreira no comando técnico da equipe pode ajudar o time neste jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x Avaí (onde assistir, horário, escalações e local).

Ficha técnica

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Avaí

Brasileirão Série B - 21ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de agosto de 2024, às 16:00h;

📍 Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS).

⚽Prováveis escalações de Santos x Avaí

Santos

Gabriel Brazão; Rodrigo Ferreira (JP Chermont), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Otero, Guilherme e Furch - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: William Bigode (suspenso); João Paulo, Kevyson, Aderlan e Giuliano (lesionados).

Avaí

César Augusto; Gustavo Talles, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Gabriel Barros, Garcez e Vágner Love - Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques: Pedrinho e Roberto (lesionados); Marcos Vinícius (suspenso).