Copa do Brasil 2025: como nova regra impacta estratégia dos visitantes?

Diferente do que aconteceu nos anos anteriores, as equipes visitantes na Copa do Brasil 2025 não possuem vantagem do empate em busca de uma classificação automática na primeira fase do torneio. Caso o marcados entre os adversários seja igual, os adversários precisarão decidir quem irá avançar em disputa por pênaltis.

No ano passado, equipes tradicionais do cenário brasileiro avançaram à segunda fase da competição com empates, como foram os casos de Juventude e Criciúma, por exemplo. Um visitante só seria eliminado caso fosse derrotado pelo time mandante, como aconteceu com o Cruzeiro, que foi derrotado pelo Sousa por 2 a 0 e deixou a Copa do Brasil de forma precoce.

Com o objetivo de evitar um drama desnecessário, os clubes mais bem classificados no Ranking da CBF devem fazer valer a superioridade técnica e driblar as dificuldades, como a qualidade dos gramados e longas viagens. Conquistar vitórias e uma classificação sem sustos é tratado como uma obrigação, principalmente para Vasco, Fluminense, Atlético-MG e Grêmio, que são os principais representantes da Série A.

Essa necessidade pela vitória faz com que os clubes precisem propor jogo e, eventualmente, se expor a contra-ataques dos adversários. Não será bem visto um início de jogo moroso e sem uma intensidade dentro de campo em busca pela vitória desde o início das partidas. Jogar com o regulamento embaixo do braço é entrar no gramado para vencer e, de preferência, sem sustos.

Mudança de regra na Copa do Brasil

Em 2023, o Botafogo avançou à segunda fase da Copa do Brasil por conta de um empate arrancado no último minuto contra o modesto Sergipe. Com o 1 a 1, o Alvinegro conquistou uma classificação automática à próxima fase.

Caso esse confronto fosse realizado em 2025, o Glorioso disputaria nos pênaltis uma vaga com o Sergipe para a segunda fase da Copa do Brasil. O empate não classifica o visitante ou a equipe mais bem ranqueada automaticamente.