Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Ocorreu nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a convocação oficial da Seleção Brasileira, para os jogos contra Chile e Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No entanto, após a coletiva, o Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou na zona mista, sobre o pedido de alteração das datas dos jogos da Copa do Brasil, feito pelo Flamengo.

- O diretor de competições (Julio Avellar) está analisando para atender pedidos de clubes, desde que também seja bom para a competição. Ele estava aguardando a tabela da Conmebol, que saiu enquanto a gente estava na convocação. Ele vai informar a todos vocês - disse o presidente da CBF.

Motivo do pedido de alteração das datas

As partidas, marcadas para o dia 10 e 15, respectivamente, terão impacto no calendário do futebol nacional, em especial, na Copa do Brasil. O motivo é que as partidas de volta das semifinais estão marcadas para a semana do dia 16 de outubro, um dia após o jogo contra a seleção peruana.

Desta forma, atletas convocados de Atlético-MG (Guilherme Arana) e Flamengo (Gerson) podem não estar totalmente prontos fisicamente para as partidas decisivas por seus clubes. Os confrontos de ida estão marcados para a próxima quarta-feira (2).

O Flamengo entrou com um pedido na CBF para alterar o dia do confronto de volta na competição. A ideia proposta pela diretoria do clube consistia em adiantar as partidas de Flamengo e Corinthians pela 30ª rodada do Brasileirão, para que o jogo entre os times fosse marcado para o sábado (19). Assim, os clubes estariam desfalcados no Brasileirão, mas não na Copa do Brasil.

O Corinthians rejeitou o pedido, e a CBF ainda analisa as solicitações para alteração de datas.

SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL - DATAS DE HORÁRIOS

Atlético-MG x Vasco - 02/10/24, às 19h15m (de Brasília)

Vasco x Atlético-MG - 17/10/24, às 20h (de Brasília)

Flamengo x Corinthians - 02/10/24, às 20h (de Brasília)

Corinthians x Flamengo - 16/10/24, às 20h (de Brasília), a confirmar

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será contra o Chile, na quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago (CHI). A segunda partida, contra o Peru, acontecerá na terça-feira (15), às 21h45m (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.