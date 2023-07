DEFENDENDO O CINTURÃO

O Flamengo, por sua vez, conseguiu encerrar uma seca semelhante ao Grêmio na última temporada. Depois de nove anos sem erguer a copa, passando por vice-campeonatos e decepções no período, os então comandados de Dorival Júnior bateram o Corinthians na final da competição de 2022. Contra o Grêmio, o recorte recente é positivo: a última vez que os dois times se enfrentaram em um mata-mata foi em 2021, com sucesso para o Rubro-Negro. Em jogo atípico no Sul, quando comandado justamente por Renato Gaúcho, Isla foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0. Porém, quatro então perseguidos da torcida balançaram as redes uma vez cada: Bruno Viana, Michael, Rodinei e Vitinho. Na volta, Pedro balançou as redes duas vezes no Maracanã e ampliou o agregado para 6 a 0.