Levando em consideração o momento de cada clube, o trabalho de cada treinador e as peças disponíveis, o São Paulo entrou na semifinal da Copa do Brasil com leve favoritismo para avançar à final do torneio. Os primeiros 90 minutos comprovaram que o Corinthians está longe de ser uma equipe brilhante, mas o pragmatismo de Luxemburgo foi o suficiente para mudar a escala do favoritismo à favor do Alvinegro, que vence sem encantar.