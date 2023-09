O que representa a premiação de campeão da Copa do Brasil para Flamengo e São Paulo?

Para o São Paulo a premiação pelo título da Libertadores representa:



- Cerca de 96% da receita com premiação e participações em campeonatos arrecadada em 2022 (R$ 73 milhões).



- Cerca de 10,5% de toda a receita operacional bruta obtida no ano passado. Ela foi de R$ 660,5 milhões.



- Cerca de 89% de todo o faturamento com marketing e comercial em 2022. As receitas nessa área foram de R$ 79 milhões.



- Aproximadamente 3,5 folhas salariais do departamento de futebol com base nos números de 2022 (R$ 19,9 milhões por mês).