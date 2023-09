COM CAMPANHA HISTÓRICA, ANO DE SÃO PAULO ESTÁ BASEADO EM BUSCA DE TÍTULO INÉDITO



Seis Campeonatos Brasileiros, uma Copa Sul-Americana, três Copa Libertadores e três Mundiais. No entanto, um título ainda falta na prateleira de troféus do São Paulo: a tão sonhada Copa do Brasil. E sem dúvida, a campanha pode ser considerada até mesmo histórica.



O começo do ano do Tricolor foi turbulento. Nas quartas de final do Campeonato Paulista, caiu após ser derrotado pelo Água Santa nas penalidades. Pouco tempo depois, Rogério Ceni deixou o comando e Dorival Júnior chegou. Na Copa Sul-Americana, o Tricolor chegou até as quartas de final também, eliminado pela LDU. Mas é na Copa do Brasil que o time quer fazer história. Na expectativa da decisão, o grande destaque foi para um feito que, caso aconteça novamente, pode ser até mesmo considerado um 'milagre'.



O São Paulo carimbou sua vaga na etapa final eliminando dois dos seus maiores rivais: Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras, inclusive, foi eliminado nas quartas de final no Allianz Parque, na frente de um mar verde nas arquibancadas, que se viram caladas após os gols de Caio Paulista e David. Contra o Corinthians, na semifinal, conseguiu o resultado no Morumbi, diante dos 62 mil torcedores presentes e com uma das maiores festas vistas nos arredores. Por este motivo, a conquista da competição com esta campanha seria histórica.



Mas não apenas o foco total no campeonato marcou o ano do São Paulo em 2023. Além dos recordes de torcida, que se tornaram tão frequentes na temporada, e da chegada de Dorival Júnior - que logo encantou o Morumbi -, o Tricolor contou com a vinda de diversos reforços, com um destaque especial para três personalidades: Pato, James Rodríguez e Lucas Moura - todos com experiência de Europa, e principalmente o primeiro e o último, retornando ao time que os mesmos consideram como “casa”.