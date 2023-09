Quem fatura mais? Quem tem elenco mais caro? Compare finanças de São Paulo e Flamengo

Flamengo fatura mais que São Paulo



✔️ Quando o assunto é faturamento, ninguém supera o Flamengo no futebol brasileiro. Em comparação ao São Paulo, as receitas rubro-negras foram quase duas vezes maiores no ano passado: R$ 1,17 bilhão contra R$ 661 milhões.



✔️ Quanto ao endividamento, é preciso fazer uma observação. A Pluri adota cálculo diferente dos clubes: soma os passivos e subtrai o ativo circulante. Por este método, a dívida do Tricolor é R$ 223 milhões maior.



