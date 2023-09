O Tricolor Paulista, apesar da campanha instável no Brasileirão, aposta todas as fichas da temporada no torneio mata-mata. Dorival Júnior, técnico da equipe, assumiu que o foco é o título inédito da Copa do Brasil, e que ele e o time apresentam certa dificuldade de 'virar a chave' entre as competições. Entretanto, o treinador sugeriu que o Rubro-Negro, adversário na decisão, enfrentou o mesmo problema.