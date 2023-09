1993 - SUPERCOPA LIBERTADORES (TÍTULO DO SÃO PAULO)

De um lado, o esquadrão de Telê Santana, campeão da América e do Mundo em 1992, com jogadores do nível de Zetti, Cafu, Ronaldão, Cerezo, Leonardo e Muller. Do outro, o Flamengo tinha uma mescla entre juventude e experiência que uniu jogadores como Junior Baiano, Marcelinho Carioca, Renato Gaúcho e Casagrande. Na grande final do torneio, que reunia campeões da Libertadores, dois empates em 2 a 2 e decisão nos pênaltis. Por 5 a 3 - e com direito a erro de Marcelinho Carioca - o Tricolor venceu a primeira final entre as equipes.