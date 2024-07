Flamengo x Palmeiras: como é o histórico do confronto?

Reprodução







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Veja quem leva a vantagem no confronto direto!

Estatísticas de Flamengo x Palmeiras

Flamengo e Palmeiras já se enfrentaram em 108 jogos na história, com 36 vitórias do Flamengo, 33 empates e 39 vitórias do Palmeiras. Jogando no Maracanã, como é o caso da partida desta quarta-feira (31), são 53 partidas, com 24 triunfos do Rubro-Negro, 14 empates e 15 vitórias do Alviverde.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Flamengo x Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL (IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 20h;

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Prime Video;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: TITE)

Matheus Cunha; Varela, Léo Ortiz, David Luiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Gérson, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Pedro.

PALMEIRAS (Técnico: ABEL FERREIRA)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez, Vanderlan; Zé Rafael, Aníbal Moreno, Raphael Veiga; Dudu (Estêvão), Felipe Anderson, Flaco López.