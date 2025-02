Copa do Brasil terá dois estreantes na segunda fase da competição

A Copa do Brasil tem dois estreantes garantidos na segunda fase. Olaria e Rio Branco VN fizeram história nesta quinta-feira (20) ao conquistarem classificações inéditas no torneio nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o Olaria venceu o ABC por 1 a 0, com gol do atacante Wesley Manga, e avançou pela primeira vez na competição. Além da vaga, o clube carioca garantiu a premiação de R$ 1 milhão.

Esse foi o primeiro jogo oficial do Olaria na temporada, já que a equipe não entrava em campo desde a final da Copa Rio 2024, quando ficou com o vice-campeonato e assegurou sua participação na Copa do Brasil. Agora, na segunda fase, o Olaria enfrentará o Brusque, que eliminou o Trem-AP. O confronto será disputado no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Maiores goleadas da Copa do Brasil; relembre

Outra equipe que fez história foi o Rio Branco VN. No estádio Kleber Andrade, o time capixaba empatou sem gols com o Amazonas e avançou nos pênaltis, vencendo por 5 a 3. Esta é a primeira vez que o Brancão Polenteiro chega à segunda fase da competição. A segunda fase, disputada em jogo único, ocorrerá nas semanas de 5 e 12 de março.

Copa do Brasil terá dois estreantes na próxima fase (Foto: Copa do Brasil/Divulgação)

🤑 Confira todos os valores de premiação da Copa do Brasil:

1ª fase

R$ 1.543.500 - Série A

R$ 1.378.125 - Série B

R$ 830 mil - Outras divisões

2ª fase

R$ 1.874.250 - Série A

R$ 1.543.500 - Série B

R$ 1 milhão - Outras divisões

3ª fase

R$ 2.315.250 - Série A, B e outras divisões

Oitavas de final

R$ 3.638.250 - Série A, B e outras divisões

Quartas de final

R$ 4.740.750 - Série A, B e outras divisões

Semifinal

R$ 9.922.500 - Série A, B e outras divisões

Final