Botafogo atualiza boletim médico do capitão Marlon Freitas

O Botafogo atualizou, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (6), o boletim médico do volante Marlon Freitas. O jogador deixou o Estádio Municipal Cicero de Souza Marques na ambulância após grave choque de cabeça, mas passa bem e voltará com a delegação para o Rio de Janeiro.

Em boletim médico publicado nas redes sociais, o Alvinegro informou que Marlon Freitas foi encaminhado ao Hospital Universitário São Francisco para a realização de exames de emergência, que não apresentaram alterações agudas.

Marlon Freitas em ação no jogo entre Bragantino e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Não há previsão de retorno aos gramados para o jogador. O Botafogo volta a campo no sábado (9), fora de casa, contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

— O atleta Marlon Freitas sofreu concussão cerebral na partida desta quarta-feira (6), contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e foi conduzido ao Hospital Universitário São Francisco para a realização de exames de emergência, sem alterações agudas. Marlon Freitas retornará com a delegação para o Rio de Janeiro, onde será reavaliado e novos exames serão realizados. Não há previsão de retorno — escreveu o Botafogo.

O lance aconteceu logo aos dez segundos do segundo tempo, em jogada aérea no campo de defesa do Glorioso. Marlon Freitas disputou no alto com Nacho Laquintana, do Bragantino, e levou a pior com pancada em cheio na face. Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), árbitro da partida, solicitou a entrada da ambulância, e Danilo — que deu assistência para Savarino marcar o úico gol do jogo — substituiu o capitão do Botafogo.

Marlon saiu de campo consciente. O lateral-esquerdo Alex Telles, que acompanhou de perto o atendimento ao companheiro, passou recado através da transmissão do SporTV e informou que o volante está bem.