O Botafogo avançou às quartas de final da Copa do Brasil e atingiu a marca de R$ 10,7 milhões em premiação no torneio mata-mata. Nesta quarta-feira (6), os comandados de Davide Ancelotti, que já tinham vencido a ida por 2 a 0, voltaram a superar o Red Bull Bragantino, desta vez pelo placar de 1 a 0, e se classificaram.

Com isso, a SAF do Botafogo colocou nos cofres mais R$ 4,7 milhões. Somando outras premiações, como Recopa, Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes da Fifa e fase de grupos da Libertadores, a quantia se aproxima dos R$ 200 milhões.

Até o momento, a campanha do Botafogo foi passando por cima de Capital-DF e Red Bull Bragantino, já que a equipe entrou somente na terceira fase devido à participação na Libertadores. O adversário das quartas será decidido em sorteio, na próxima terça-feira (12).

Botafogo avançou de fase na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Premiação do Botafogo na Copa do Brasil:

— Terceira fase: R$ 2.315.250

— Oitavas de final: R$ 3.638.250

— Quartas de final: R$ 4.740.750

Outras premiações na temporada:

— Copa do Mundo de Clubes: 26,7 milhões de dólares (R$ 146,3 milhões)

— Recopa: 900 mil dólares (R$ 5,1 milhões)

— Supercopa Rei: R$ 6,05 milhões

— Fase de grupos da Libertadores: 3 milhões de dólares (R$ 16,9 milhões)

— Vitórias na fase de grupos da Libertadores: 1,32 milhão de dólares (R$ 7,4 milhões)

— Oitavas de final da Libertadores: 1,25 milhão de dólares (R$ 7 milhões)

— Copa do Brasil (terceira fase, oitavas e quartas): R$ 10,7 milhões

