Sorteio da Copa do Brasil 2025: assista ao vivo

A CBF realiza o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil 2025 na tarde desta sexta-feira (7), a partir das 15h (de Brasília). A definição dos jogos da 1ª fase e do chaveamento para a 2ª fase acontece com a presença de dirigentes dos 80 clubes envolvidos em um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro. Acompanhe ao vivo no player acima.

➡️Brasileirão e Copa do Brasil terão sistema ‘anti-cera’ da CBF em 2025

Entre os clubes que disputam a competição já a partir da 1ª fase estão os gigantes Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco.

Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo, que disputam a Libertadores deste ano, além de CRB (vice da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Santos (campeão da Série B) entram direto na 3ª fase da Copa do Brasil — o CRB ganhou a vaga porque o Fortaleza garantiu classificação na Libertadores via Brasileirão. Assim, eles não participam do Sorteio da Copa do Brasil.

O Cruzeiro também entra apenas mais à frente porque são 12 as equipes garantidas a partir da 3ª fase, e apenas 11 estavam confirmadas por estarem na Libertadores ou por terem sido campeãs de torneios classificatórios no ano passado.

Como funciona o sorteio da Copa do Brasil 2025

Os 80 clubes foram divididos em oito potes (veja abaixo) com base na colocação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). O sorteio da Copa do Brasil definirá jogos entre equipes dos grupos A x E, B x F, C x G e D e H.

POTE A

Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, América-MG, Bragantino, Vasco, Atlético-GO, Juventude e Cuiabá.

POTE B

Ceará, Vitória, Coritiba, Sport, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa.

POTE C

Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Confiança, Ferroviário, Botafogo-PB e Amazonas

Sorteio da Copa do Brasil 2025 acontece nesta sexta-feira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

POTE D

América-RN, Manaus, São José-RS, Aparecidense, Altos, Retrô, Caxias, Athletic Club, Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ,

POTE E

Sousa, Tocantinópolis, São Raimundo-RR, Maringá, FC Cascavel, Pouso Alegre, ASA de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho e Águia de Marabá

POTE F

Humaitá, Trem, Ceilândia, Inter de Limeira, Maranhão, Operário VG, Tuna Luso, Operário-MS, Concórdia e

Sergipe.

POTE G

Boavista, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz-RN, GAS-RR, Rio Branco-ES, Rio Branco VN-ES, Olaria, Portuguesa e CSE.

POTE H

Guarany de Bagé-RS, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Votuporanguense, Capital-DF, Independência-AC, União-TO, Dourados-MS, Barcelona-RO e Oratório-AP.

Um novo sorteio para a Copa do Brasil acontecerá para a 3ª fase, quando entrarão os 12 clubes previamente garantidos.