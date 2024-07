Zebra à vista? Veja três razões para acreditar na vitória do Canadá contra a Argentina

Seleção canandense comemora classificação para a semifinal da Copa América. (Foto: AFP)







Escrito por Rafael Almeida • Publicada em 09/07/2024 - 13:58 • Redação do Lance!

Estreante em edições de Copa América, o Canadá encara a Argentina pela semifinal do torneio nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium. Disputar uma vaga na decisão da competição já é um feito histórico para a seleção comandada por Jesse Marsch: apesar da dureza de enfrentar a atual campeã do mundo, basta uma vitória para que a história rouge siga sendo escrita em solo estadunidense.

Elencos e histórico recente não negam: a Albiceleste é favorita para o confronto, mas o Canadá assume postura de franco-atirador e pode surpreender em Nova Jersey.

O melhor Canadá da história

A Copa do Mundo de 2022 foi histórica para as duas nações. Enquanto a Argentina conquistou mais uma taça, o Canadá quebrou tabu de 36 anos sem participações na competição. Este fato fala por si só: o futebol canadense vive uma geração especial - a de mais qualidade na história.

Atualmente, parte do elenco atua em grandes ligas na europa. Atletas como Alphonso Davies, ala do Bayern de Munique, Jonathan David, máquina de gols do Lille, e Cyle Larin, que foi destaque no comando do ataque do Mallorca em 2023/24, são alguns dos bons destaques da geração atual do Canadá.

Aos 24 anos, Jonathan David, camisa 10 da seleção, já soma incríveis 121 gols como profissional no futebol europeu e almeja uma transferência para gigantes do Velho Continente. Já Alphonso Davies, em alta na Alemanha após cinco temporadas, enxerga essa possibilidade de forma mais próxima: o lateral teve conversas recentes para reforçar o Real Madrid.

Messi apagado?

Outra razão para canadenses e secadores se apegarem é o desempenho abaixo de Messi nesta Copa América. Principal ídolo da Argentina nas últimas décadas, Leo tem sido menos influente que o habitual.

Na fase anterior, diante do Equador, o astro quase colocou a classificação em risco com uma cavadinha mal sucedida. Dibu Martínez, goleiro albiceleste, se destacou como herói na ocasião.

Em três partidas nessa Copa América, Messi ainda não marcou gols e distribuiu apenas uma assistência.

Messi lamenta pênalti perdido pela Argentina na Copa América. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Raio-x das estrelas

Além disso, no confronto direto entre as maiores estrelas de Canadá e Argentina, o astro norte-americano leva a melhor. Alphonso Davies e Lionel Messi se enfrentaram quatro vezes na história, com três triunfos para o canadense e apenas uma para o argentino.

A única vez que Messi venceu um time composto por Davies foi na fase de grupos desta Copa América. Na estreia das seleções pelo torneio, os argentinos venceram por 2 a 0. Por clubes, entretanto, Leo nunca levou a melhor.