Uruguai venceu as três primeiras partidas na Copa América (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 00:12 • Kansas Ciy (EUA)

O Uruguai venceu os Estados Unidos por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (1º), em jogo válido pela última rodada do Grupo C da Copa América. O único gol, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, foi marcado por Mathias Olivera.

Com a vitória, o Uruguai foi a nove pontos e se classificou em primeiro lugar do Grupo C da Copa América com 100% de aproveitamento. Já os Estados Unidos, que são os donos da casa, dão adeus à competição em terceiro lugar com três pontos.

As quartas de final começam na quinta-feira (4). O Uruguai entra em campo somente no sábado (6). O adversário sairá do confronto entre Brasil e Colômbia, que disputam o primeiro lugar do Grupo D nesta terça-feira (2).

Uruguai está com 100% de aproveitamento na Copa América (Foto: Jamie Squire/Getty Images/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ESTADOS UNIDOS 0 X 1 URUGUAI

3ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 1º de julho de 2024, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA);

🟨 Árbitro: Kevin Ortega (PER);

🚩 Assistentes: Michael Orue (PER) e Stephen Atoche (PER);;

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU).

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Gregg Behalkter)

Turner; Scally (Wright), Chris Richards, Ream e Antonee Robinson; Adams, Musah (Sargent), Mc Kennie e Reyna; Balogun (Pepi) e Pulisic.

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Nández, Ronald Araújo, Mathias Olivera e Viña (José Giménez; Ugarte, Valverde e De la Cruz (Bentacur); Pellistri Maxi Araújo (Cristian Olivera) e Darwin Núñez (Luis Suárez).