Colômbia está classificada para as quartas de final da Copa América (Foto: Chris Coduto/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 20:55 • Arizona (EUA)

A Colômbia atropelou a Costa Rica por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa América, na noite desta sexta-feira (28), no University of Phoenix Stadium, em Glendale, nos Estados Unidos. Os gols colombianos foram marcados por Davinson Sánchez, Córdoba e Luis Díaz.

Com a vitória, a Colômbia foi a seis pontos e lidera isolada o Grupo D. Já a Costa Rica tem um ponto e ocupa a terceira colocação.

Na próxima rodada, a Colômbia fecha a fase de grupos da Copa América contra o Brasil, às 22h de terça-feira (2), em Santa Clara, nos Estados Unidos. A Costa Rica enfrenta o Paraguai em Austin, no mesmo dia e horário.

Colômbia lidera o Grupo D da Copa América (Foto: Omar Vega/Getty Images/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 3 X 0 COSTA RICA

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS DA COPA AMÉRICA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28 de junho de 2024, às 19h;

🏟️ Local: University of Phoenix Stadium, em Glendale (EUA);

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU);

🚩 Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU);

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).

⚽ Gols: Luis Díaz (30' do 1º), Davinson Sánchez (13' do 2ºT) e Córdoba (16' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Richard Ríos e Córdoba (COL); Ugalde (CRC);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES:

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)

Vargas; Muñoz, Carlos Cuesta, Davison Sánchez e Mojica; Lerma (Castaño), Richard Ríos (Mateus Uribe) e Jhon Arias; James Rodríguez (Asprilla), Córdoba (Jhon Durán) e Luis Díaz (Borré).

COSTA RICA (Técnico: Gustavo Alfaro)

Patrick Sequeira; Mitchell, Juan Vargas e Calvo; Quirós, Galo, Aguilera (Brenes) e Lassiter (Joseph Mora); Madrigal, Ugalde (Campbell) e Zamora (Alcócer).