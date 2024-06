Allegiant Stadium: conheça o palco bilionário de Brasil x Paraguai pela Copa América

Estádio em que Seleção Brasileira jogará já recebeu diversos eventos esportivos (Foto: Ethan Miller/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira enfrenta o Paraguai nesta sexta-feira (28), às 22h (Brasília), no Allegiant Stadium, um dos principais símbolos de Las Vegas. O palco da partida foi inaugurado em 2020 e custou cerca de 2 bilhões de dólares (superior a R$ 10 bilhões).

A inauguração do estádio colocou a cidade de Las Vegas como uma capital dos principais esportes mundiais. O Allegiant Stadium já sediou NHL (hóquei), NFL (futebol americano) e WNBA (basquete feminino). Além disso, cidade sediou, pela primeira vez, uma etapa do mundial de F1, e fechou um contrato de 10 anos para ser casa das corridas.

Por conta do calor excessivo do deserto, principalmente no verão, o estádio é 100% climatizado internamente. No lado de fora, as temperaturas passam de 40°C frequentemente.

O estádio bilionário é tão grande e modernizado que possui até uma boate próxima ao campo: a Wynn Field Club. O espaço possui 1.021m², e conta com 42 televisões, sistema de som de potência de 45.000 watts, duas cabines para DJs e venda de bebidas de marcas premium.

Hoje, o Allegiant Stadium é a casa do Raiders, no futebol americano e, em fevereiro, foi palco do Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Com a expectativa de um estádio lotado, a Seleção Brasileira tem a missão de vencer o Paraguai pela 2ª rodada do Grupo D para recuperar a confiança e se manter vivo na competição após empatar a primeira partida contra a Costa Rica.