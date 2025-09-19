João Fonseca faz estreia na Laver Cup; entenda o campeonato

O tenista João Fonseca faz seu primeiro jogo na Laver Cup nesta sexta-feira (19), às 23h (de Brasília), contra o italiano Flavio Cobolli, número 25 do ranking. Esta será a oitava edição do campeonato, criado por Roger Federer em 2017.

A Laver Cup é uma espécie de disputa entre duas equipes: o Time Europa e o Time Mundo. A competição, que acontece em São Francisco, Estados Unidos, começa nesta sexta (19) e vai até domingo (21), com transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Formato de disputa

A Laver Cup é uma competição curta, com apenas 12 partidas: nove de simples e três de duplas. A cada dia, quatro confrontos acontecem, sendo três de simples e um de duplas. Os duelos são baseados em melhor de três sets.

Os jogos da sexta-feira garantem um ponto ao vencedor. Já no sábado, cada vitória significa dois pontos e, no domingo, três. Ao fim das disputas, o time - Europa ou Mundo - que somar mais pontuação, é campeão.

Para ficar com o título, a equipe deve acumular no mínimo 13 pontos. Em caso de empate após todos os 12 jogos, a Laver Cup é decidida em uma partida de duplas.

Critérios para convocação dos jogadores

Os três tenistas melhores colocados no ranking de simples da ATP, do Time Mundo e do Time Europa, são convidados automaticamente para a Laver Cup. Caso o atleta escolha não participar, o próximo do ranking é chamado.

Este ano, o capitão do Time Europa é o francês Yannick Noah e, do Time Mundo, é o norte-americano Andre Agassi. Cada líder tem direito a convocar três jogadores.

João Fonseca é o tenista mais jovem a ser convocado para a Laver Cup. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).

João Fonseca vai debutar na Laver Cup (Foto: Divulgação)

Confira os confrontos do dia: