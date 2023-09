No domingo, o incumbente se defendeu bem, e Norris superou seu companheiro de equipe. Mais atrás rolavam muitas tretas, e o Safety Car entrou logo na 1ª volta. Perez e Hamilton se tocaram, com o mexicano desabando para 18º. A corrida se reiniciou na volta 5, com Verstappen na liderança, seguido de duas McLaren e duas Ferrari. Um pouco mais a frente, Sargeant abalroou Valteri Bottas. Vamos agourar: cada totó dele é uma rodada a mais no parafuso das chances de um brasileiro no grid.