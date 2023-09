No sábado, o treino pegou fogo. A Ferrari veio com uma linda pintura em homenagem ao seu triunfo em Le Mans e, querendo dar show em casa, com pouca asa (boa aposta para uma pista rápida como Monza, onde a velocidade máxima beira os 365 km/h), trocou o motor de ambos os carros - lembrando que as equipes têm direito a 4 motores por ano. Deu certo: cravou a pole com Carlos Sainz, que superou Max Verstappen, e emplacou Charles Leclerc logo atrás. Eis que o plano da equipe italiana deu certo, mas com o personagem errado: até os garçons da Cantina Cavallino – que fica em frente à fabrica em Maranello e foi frequentada por Enzo Ferrari, Luca Di Montezemolo e todos os pilotos da Ferrari – sabem que o enfant gâté é Leclerc. Por isso, o improvável herói do dia comemorou friamente com os membros da equipe, preferindo ir celebrar o triunfo junto aos Tifosi. Aliás, a radio paddock informa que o espanhol está com um pé fora da Ferrari: especula-se que ele vai liderar o time da Audi, que estreará na F1 em 2026. O fato da vida é que Sainz, embora seja o patinho feio na equipe, tem 117 pontos no campeonato contra 111 de Leclerc.