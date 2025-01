Mercado da Bola: Santos acelera busca por reforços de peso

Após o técnico Pedro Caixinha confirmar praticamente a chegada do meia Thaciano, o Santos segue ativo no mercado da bola para reforçar seu elenco visando a temporada de 2025. O Peixe busca fechar pelo menos mais duas contratações antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 16 de janeiro.

Além de Thaciano, o clube já tem acertos com os zagueiros Luisão, ex-Novorizontino, e Zé Ivaldo, que pertence ao Cruzeiro e chega por empréstimo. Também está apalavrado com Léo Godoy, lateral-direito que atuou pelo Athletico-PR na última temporada. Apesar dos avanços, o Santos adota cautela e só anuncia oficialmente os reforços após a assinatura dos contratos, estratégia motivada por frustrações recentes no mercado.

Mas os planos do clube vão além. O Santos negocia o retorno de Thiago Maia, atualmente no Internacional, à Vila Belmiro. O volante, formado nas categorias de base santistas, pode agregar experiência e fortalecer a identificação do elenco com o clube. No entanto, as tratativas enfrentam dificuldades: o Santos aceita pagar os 4 milhões de euros acordados entre Internacional e Flamengo pelo empréstimo do jogador, mas o Colorado exige uma compensação adicional, o que tem travado o acordo. Mesmo assim, as conversas continuam, e o clube mantém o otimismo.

Outro pedido de Pedro Caixinha, o atacante inglês Josh Windass, tem uma negociação ainda mais complexa. Com contrato vigente até o meio do ano com o Sheffield Wednesday e salário em libra esterlina (cerca de R$ 7,50 por £1), sua chegada depende de uma liberação do clube inglês e de um ajuste salarial compatível com a realidade financeira do Santos.

O elenco santista retorna aos treinos nesta quarta-feira e terá um jogo-treino contra o Athletic-MG na quinta-feira, dia 9, no CT Rei Pelé, antes da estreia contra o Mirassol, no dia 16, em casa.

