A brasileiras Eduarda Bezerra e Natália Coelho conquistaram na madrugada deste sábado (11) os títulos Wellness e Women's Physique, respectivamente, do Mr. Olympia de Fisiculturismo. A competição acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Natália Coelho, que era a favorita na competição, se tornou bicampeã da categoria ao desbancar a norte-americana Sarah Villegas, que ficou na segunda colocação. Já Eduarda Bezerra deixou pra trás a compatriota Isa Nunes e ficou com a medalha de ouro do torneio considerado a Copa do Mundo de fisiculturismo.

A disputa com a outra brasileira Zama Benta e com as norte-americanas Brittany Herrera e Sarah Villegas estavam na briga pelo primeiro lugar. Após subirem ao palco juntas, veio a apresentação individual que sacramentou o título para Natália Coelho, que ficou com o bicampeonato da categoria.

Eduarda Bezerra também se consagra no Mr. Olympia

Para a conquista do título do Wellness, Eduarda Bezerra fez a sua apresentação no segundo pelotão. Além dela, estavam na disputa Elisa Alcântara, da República Domicana, e as brasileiras Rayane Fogal e Isa Nunes.

Após avaliação em grupo e também individual, Eduarda foi apontada como a campeã da categoria. Na segunda colocação, Isa Nunes ficou com a medalha de prata, seguida pela atleta dominicana, Rayane Fogal, que ficou na terceira colocação.

Com a conquista de Eduarda Bezerra, o Brasil ganhou todas as edições da categoria Wellness. Francielle Matos conquistou o tricampeonato nos anos de 2021, 2022 e 2023. Em 2024, foi a vez de Isa Nunes se sagrar campeã.

Outros resultados

A norte-americana Andrea Shaw, de 41 anos, seguiu dominante na categoria Women's Bodybuilding e ficou com o título. As brasileiras Leyvina Barros e Alcione Barreto ficaram em terceiro e quinto lugar, respectivamente. Na categoria Fitness, Michele Fredua ficou no lugar mais alto do pódio.

O norte-americano Keone Pearson conquistou o título da categoria 212, confirmando o favoritismo que já carregava antes do evento. Com uma apresentação sólida e muito elogiada, ele manteve o topo do fisiculturismo mundial na competição. O brasileiro Lucas Garcia também se destacou e encerrou sua participação com o terceiro lugar.

O torneio continua neste sábado (11), em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. A partir das 23h (de Brasília), acontecem as finais das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Mr. Olympia.

