Fisiculturista brasileiro do Mr. Olympia sofre acidente de carro

Eric Wildberger disputa a mesma categoria de Ramon Dino

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/10/2025
10:03
Atualizado há 2 minutos
Eric e ramon Dino (Foto: Reprodução Instagram)
imagem cameraEric e ramon Dino (Foto: Reprodução Instagram)
O fisiculturista brasileiro Eric Wildberger, que vai disputar o Mr. Olympia na categoria Classic Physique, sofreu um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (10) para sábado (11), nos Estados Unidos. Felizmente, o atleta não sofreu lesões graves.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Algumas horas após o acidente, o fisiculturista estava esperando outro carro nos arredores de um posto de gasolina, quando acabou sendo furtado por um morador de rua, que roubou sua caixa de cereal.

Eric posta foto após acidente (Foto: Reprodução)
Eric posta foto após acidente (Foto: Reprodução)

Eric está em Las Vegas para a disputa do Mr. Olympia, realizado entre os dias 9 e 12 de outubro. No primeiro dia de competições, o brasileiro teve problemas na pesagem e precisou perder cerca de 6kg em questão de horas.

Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:

CATEGORIAS MASCULINAS

Men's Open

  1. Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov

212

  • Fran Barrios
  • Lucas Coelho
  • Lucas Garcia
  • Luiz Esteves
  • Vitor Porto

Classic Physique

  • Ramon Dino
  • Matheus Menegate
  • Kenny Moreira
  • Fábio Junio
  • Eric Wildberger
  • Diego Gallindo
  • Marcello Horse

Men's Physique

  • Diogo Basaglia
  • Edvan Palmeira
  • Emerson Costa
  • Emmanuel Costa
  • Guilherme Gualberto
  • Felipe Gonçalves
  • Lucas Viudes
  • Jefferson Lima
  • Julio Soares
  • Rafael Oliveira
  • Mauro Fialho
  • Vinicius Mateus
  • Vitor Chaves
  • Men's Wheelchair
  • Gorila Albino

CATEGORIAS FEMININAS

Women's Bodybuilding

  • Alcione Barreto
  • Leyvina Barros
  • Figure
  • Manuella Lima
  • Bikini
  • Alice Rocha
  • Nivea Campos

Women's Physique

  • Natalia Coelho
  • Nana Silva
  • Amanda Machado
  • Zama Benta
  • Wellness
  • Camile Luz
  • Daniele Mendonça
  • Eduarda Bezerra
  • Giselle Machado
  • Isa Pereira Nunes
  • Isamara Santos
  • Maria Rita Penteado
  • Michelle Ibata
  • Pamela Rodrigues
  • Raeli Dias
  • Rayane Fogal
  • Renata Guaraciaba
  • Valquiria Lopes

