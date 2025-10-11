Fisiculturista brasileiro do Mr. Olympia sofre acidente de carro
Eric Wildberger disputa a mesma categoria de Ramon Dino
- Matéria
- Mais Notícias
O fisiculturista brasileiro Eric Wildberger, que vai disputar o Mr. Olympia na categoria Classic Physique, sofreu um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (10) para sábado (11), nos Estados Unidos. Felizmente, o atleta não sofreu lesões graves.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Algumas horas após o acidente, o fisiculturista estava esperando outro carro nos arredores de um posto de gasolina, quando acabou sendo furtado por um morador de rua, que roubou sua caixa de cereal.
Eric está em Las Vegas para a disputa do Mr. Olympia, realizado entre os dias 9 e 12 de outubro. No primeiro dia de competições, o brasileiro teve problemas na pesagem e precisou perder cerca de 6kg em questão de horas.
Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:
CATEGORIAS MASCULINAS
Men's Open
- Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov
212
- Fran Barrios
- Lucas Coelho
- Lucas Garcia
- Luiz Esteves
- Vitor Porto
Classic Physique
- Ramon Dino
- Matheus Menegate
- Kenny Moreira
- Fábio Junio
- Eric Wildberger
- Diego Gallindo
- Marcello Horse
Men's Physique
- Diogo Basaglia
- Edvan Palmeira
- Emerson Costa
- Emmanuel Costa
- Guilherme Gualberto
- Felipe Gonçalves
- Lucas Viudes
- Jefferson Lima
- Julio Soares
- Rafael Oliveira
- Mauro Fialho
- Vinicius Mateus
- Vitor Chaves
- Men's Wheelchair
- Gorila Albino
CATEGORIAS FEMININAS
Women's Bodybuilding
- Alcione Barreto
- Leyvina Barros
- Figure
- Manuella Lima
- Bikini
- Alice Rocha
- Nivea Campos
Women's Physique
- Natalia Coelho
- Nana Silva
- Amanda Machado
- Zama Benta
- Wellness
- Camile Luz
- Daniele Mendonça
- Eduarda Bezerra
- Giselle Machado
- Isa Pereira Nunes
- Isamara Santos
- Maria Rita Penteado
- Michelle Ibata
- Pamela Rodrigues
- Raeli Dias
- Rayane Fogal
- Renata Guaraciaba
- Valquiria Lopes
- Matéria
- Mais Notícias