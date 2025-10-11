Fisiculturista brasileiro do Mr. Olympia sofre acidente de carro

O fisiculturista brasileiro Eric Wildberger, que vai disputar o Mr. Olympia na categoria Classic Physique, sofreu um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (10) para sábado (11), nos Estados Unidos. Felizmente, o atleta não sofreu lesões graves.

Algumas horas após o acidente, o fisiculturista estava esperando outro carro nos arredores de um posto de gasolina, quando acabou sendo furtado por um morador de rua, que roubou sua caixa de cereal.

Eric posta foto após acidente (Foto: Reprodução)

Eric está em Las Vegas para a disputa do Mr. Olympia, realizado entre os dias 9 e 12 de outubro. No primeiro dia de competições, o brasileiro teve problemas na pesagem e precisou perder cerca de 6kg em questão de horas.

Com Ramon Dino, confira a lista completa dos representantes do Brasil no Mr. Olympia 2025:

CATEGORIAS MASCULINAS

Men's Open

Vitalii 'Goodvito' Ugolnikov

212

Fran Barrios

Lucas Coelho

Lucas Garcia

Luiz Esteves

Vitor Porto

Classic Physique

Ramon Dino

Matheus Menegate

Kenny Moreira

Fábio Junio

Eric Wildberger

Diego Gallindo

Marcello Horse

Men's Physique

Diogo Basaglia

Edvan Palmeira

Emerson Costa

Emmanuel Costa

Guilherme Gualberto

Felipe Gonçalves

Lucas Viudes

Jefferson Lima

Julio Soares

Rafael Oliveira

Mauro Fialho

Vinicius Mateus

Vitor Chaves

Men's Wheelchair

Gorila Albino

CATEGORIAS FEMININAS

Women's Bodybuilding

Alcione Barreto

Leyvina Barros

Figure

Manuella Lima

Bikini

Alice Rocha

Nivea Campos

Women's Physique