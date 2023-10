O Borussia Dortmund recebe o Milan nesta quarta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), em jogo válido pela segunda rodada do grupo F da Champions League. A equipe alemã busca recuperação na chave após ser derrotada na estreia pelo PSG, enquanto os italianos ficaram no empate com o Newcastle no San Siro.