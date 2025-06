Antes de se tornar um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol mundial, Carlo Ancelotti foi um meio-campista de respeito, com passagem marcante por três clubes italianos: Parma, Roma e Milan. Embora sua fama global tenha vindo pelos feitos no banco de reservas, Ancelotti teve uma carreira sólida dentro das quatro linhas, marcada por inteligência tática, liderança e conquistas relevantes. O Lance! relembra por quais times Carlo Ancelotti jogou.

Ancelotti atuou como profissional entre 1976 e 1992. Fez 442 jogos oficiais, marcou 41 gols e ainda defendeu a Seleção Italiana em 26 oportunidades, incluindo participação na Copa do Mundo de 1990. Veja, a seguir, sua trajetória como atleta.

Por quais times Carlo Ancelotti jogou?

Parma (1976–1979)

Carlo Ancelotti iniciou sua carreira no Parma, clube modesto da Emília-Romanha. Com apenas 17 anos, estreou no time principal e logo se destacou pelo bom posicionamento e qualidade técnica. O Parma, na época, disputava as divisões inferiores do futebol italiano, o que permitiu ao jovem Ancelotti ganhar experiência rapidamente.

Total pelo Parma:

55 jogos – 13 gols

Na temporada 1978–79, foi um dos protagonistas da campanha que levou o clube da Serie C1 para a Serie B, atraindo olhares de grandes clubes italianos.

Roma (1979–1987)

Contratado pela Roma em 1979, Ancelotti se consolidou como um dos principais meio-campistas da Serie A. Sob o comando de Nils Liedholm, formou um meio-campo técnico e combativo, jogando ao lado de ídolos como Falcão e Bruno Conti.

Foi na capital italiana que Carlo conquistou seus primeiros títulos de expressão. Foi campeão da Serie A em 1982–83, além de conquistar quatro Copas da Itália. Participou também da histórica campanha da Roma na Copa dos Campeões da UEFA de 1983–84, quando o clube chegou à final, mas foi derrotado nos pênaltis pela equipe do Liverpool.

Total pela Roma:

227 jogos – 17 gols

(171 na Serie A, 36 na Coppa Italia, 20 em competições europeias)

Apesar de algumas lesões que limitaram sua sequência em determinadas temporadas, deixou o clube como um dos mais respeitados nomes da sua geração.

AC Milan (1987–1992)

Em 1987, Ancelotti foi contratado pelo AC Milan, que passava por uma reformulação sob o comando de Arrigo Sacchi. Ali, viveu seus melhores anos como jogador e fez parte de um dos maiores times da história do futebol europeu.

Atuando ao lado de Rijkaard, Gullit, Van Basten, Maldini e Baresi, Ancelotti foi titular do time que conquistou a Liga dos Campeões da UEFA em 1988–89 e 1989–90, vencendo finais históricas contra Steaua Bucareste e Benfica, respectivamente. Também venceu dois Campeonatos Italianos (1987–88 e 1991–92), além da Supercopa da UEFA, Supercoppa Italiana e o Mundial Interclubes.

Total pelo Milan:

160 jogos – 11 gols

(112 na Serie A, 23 na Coppa Italia, 21 em torneios europeus, 4 em outras competições)

Ancelotti encerrou a carreira em 1992, com 32 anos, e logo iniciou sua trajetória como técnico, ainda nos bastidores do Milan.

Seleção Italiana (1981–1991)

Ancelotti vestiu a camisa da Seleção Italiana em 26 partidas e marcou 1 gol. Estreou em 1981 e esteve presente na Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália. Apesar de ter sido cotado para integrar o grupo campeão do mundo em 1982, acabou não sendo convocado por conta de lesão.

Ao longo dos anos, atuou em amistosos, eliminatórias e competições oficiais, sempre sendo uma opção confiável no meio-campo da Azzurra.

Pela Itália:

26 jogos – 1 gol

(Atuou em 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1990 e 1991)

Ancelotti: Um meio-campista de inteligência e liderança

Embora não tenha sido o jogador mais midiático de sua época, Ancelotti era conhecido por sua inteligência tática, controle do jogo e capacidade de liderança, características que mais tarde o transformariam em um técnico de elite. Ele não era um goleador, mas sim um construtor de jogadas e organizador do meio-campo — qualidades fundamentais nas equipes em que atuou.

Seu estilo dentro de campo era calmo, cerebral e preciso — uma prévia do que viria a se tornar seu estilo à beira do gramado. Ancelotti soube traduzir como poucos sua leitura de jogo como atleta para a prancheta de técnico.

Carreira de Ancelotti em números

Clubes como jogador: Parma, Roma e Milan Total de jogos como profissional: 442 Total de gols marcados: 41 Títulos: 2 Champions League, 3 Campeonatos Italianos, 4 Copas da Itália, entre outros Seleção Italiana: 26 jogos e 1 gol

A trajetória de Carlo Ancelotti como jogador pode não ter sido tão celebrada quanto sua carreira de técnico, mas foi fundamental para formar os alicerces que o levaram ao topo do futebol mundial. De Parma a Milan, passando pela Roma e pela seleção, sua jornada dentro de campo foi marcada por inteligência, dedicação e títulos — exatamente como viria a repetir, com ainda mais sucesso, no comando técnico de algumas das maiores equipes do planeta.