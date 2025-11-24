Willian Machado manda recado à torcida do Ceará após derrota
Alvinegro perdeu para o Mirassol por 3 a 0
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará perdeu para o Mirassol por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (24), fora de casa, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Willian Machado, capitão da equipe alvinegra, mandou um recado para a torcida depois do resultado.
Melhores momentos: Mirassol vence Ceará no Brasileirão e se aproxima de vaga direta na Libertadores
Futebol Nacional
Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão
Ceará
Expulso, Vina volta a ser desfalque em sequência do Ceará
Ceará
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
— Acredito que o gol no início foi condicionante. Gol que ao meu ver foi duvidoso, o Chico estava impedido e acabou atrapalhando o nosso goleiro. Mas acho que não justifica, porque logo em seguida tomamos o segundo. Tivemos chance para empatar o jogo quando estava 1 a 0. Nossa equipe acabou dando uma vacilada - disse o zagueiro.
— Serve de lição, não tem nada perdido. A gente tem três jogos ainda, um jogo em casa importantíssimo. A gente pede desculpas para o nosso torcedor porque sabemos do apoio incondicional deles. Pedimos o apoio deles, ainda mais agora, nesse momento tão delicado da nossa equipe. A gente sabe que uma vitória em casa, no sábado, vai nos ajudar a praticamente alcançar nosso objetivo na competição. Então contamos com o nosso torcedor - completou.
➡️ Mirassol vence Ceará no Brasileirão e se aproxima de vaga direta na Libertadores
Em campo, Negueba, Reinaldo e Alesson marcaram os tentos do Mirassol. O Alvinegro tem 42 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. Com certa ameaça na luta contra o rebaixamento, o clube quer garantir uma situação mais tranquila na competição.
➡️ Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão
A sequência do Vovô será contra os outros três integrantes do G4: Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota para o Mirassol, o Ceará voltará a campo no sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O duelo pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias