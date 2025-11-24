menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Willian Machado manda recado à torcida do Ceará após derrota

Alvinegro perdeu para o Mirassol por 3 a 0

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 24/11/2025
21:46
Willian Machado na partida entre Corinthians e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Gazeta Press)
imagem cameraWillian Machado na partida entre Corinthians e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará perdeu para o Mirassol por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (24), fora de casa, valendo pela 35ª rodada do Brasileirão. Willian Machado, capitão da equipe alvinegra, mandou um recado para a torcida depois do resultado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— Acredito que o gol no início foi condicionante. Gol que ao meu ver foi duvidoso, o Chico estava impedido e acabou atrapalhando o nosso goleiro. Mas acho que não justifica, porque logo em seguida tomamos o segundo. Tivemos chance para empatar o jogo quando estava 1 a 0. Nossa equipe acabou dando uma vacilada - disse o zagueiro.

— Serve de lição, não tem nada perdido. A gente tem três jogos ainda, um jogo em casa importantíssimo. A gente pede desculpas para o nosso torcedor porque sabemos do apoio incondicional deles. Pedimos o apoio deles, ainda mais agora, nesse momento tão delicado da nossa equipe. A gente sabe que uma vitória em casa, no sábado, vai nos ajudar a praticamente alcançar nosso objetivo na competição. Então contamos com o nosso torcedor - completou.

continua após a publicidade

➡️ Mirassol vence Ceará no Brasileirão e se aproxima de vaga direta na Libertadores

Partida entre Mirassol e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)
Partida entre Mirassol e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Ze Rafael Photo/UAI Foto/Gazeta Press)

Em campo, Negueba, Reinaldo e Alesson marcaram os tentos do Mirassol. O Alvinegro tem 42 pontos e ocupa a 14ª posição na tabela. Com certa ameaça na luta contra o rebaixamento, o clube quer garantir uma situação mais tranquila na competição.

➡️ Ceará vê queda nas chances de Sula após derrota no Brasileirão

A sequência do Vovô será contra os outros três integrantes do G4: Cruzeiro (casa), Flamengo (fora) e Palmeiras (casa).

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota para o Mirassol, o Ceará voltará a campo no sábado (29), contra o Cruzeiro, na Arena Castelão. O duelo pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias