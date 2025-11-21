O Ceará perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite da última quinta-feira (20), na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A. O zagueiro Willian Machado falou sobre o resultado e a atuação do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— Não quero questionar nem a expulsão, porque é um lance que não cheguei a ver, então não posso falar. Mas posso falar da arbitragem do Rodrigo, que conduz muito mal o jogo. Ninguém pode falar com ele, ninguém pode falar até educadamente com ele. É um cara que quer bater de frente com o jogador toda hora, então a condução dele de jogo é muito ruim - disse o zagueiro.

— No mais, quero valorizar nossa equipe. Acho que a gente se entregou muito na partida, lutamos com todas as nossas forças. Fizemos o possível e o impossível para que não saíssemos derrotados. Conseguimos até buscar o empate, mas infelizmente tomamos o segundo gol. Foi um golpe muito duro, mas creio que o nosso espírito de luta a torcida pôde ver - relatou.

continua após a publicidade

➡️ Internacional vence Ceará com gol redentor de Ricardo Mathias

Partida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Em campo, o Alvinegro viu o meio-campista Vina ser expulso ainda nos primeiros minutos de jogo. O Internacional marcou com Vitinho e o Ceará conseguiu empatar em gol contra de Ricardo Mathias, mas o próprio atacante anotou o tento da vitória colorada.

Dessa forma, o Alvinegro estacionou em 42 pontos, sendo o 14º na tabela. A posição não é o suficiente para garantir vaga na Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Ceará fala de jogador emprestado pelo Corinthians: 'Total interesse'

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota, o Ceará voltará a campo na segunda-feira (24), fora de casa, contra o Mirassol. A partida pelo Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).