Vina é titular pela primeira vez em retorno ao Ceará; confira

O meio-campista Vina foi titular na equipe do Ceará pela primeira vez desde que retornou ao clube. O Alvinegro perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 na tarde do último sábado (25), fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Vina foi anunciado pelo Vovô em julho, sendo a primeira contratação de tal janela. A reestreia aconteceu na reta final de agosto, no 2° tempo da derrota por 1 a 0 contra o Juventude.

Foram oito jogos saindo do banco de reservas, sem gols ou assistências. No sábado, o meia foi escolhido pelo técnico Léo Condé para iniciar a partida. O time cearense perdeu com um gol aos 22 segundos, sendo esse o mais rápido da atual edição de Série A.

Partida entre Atlético-MG e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Presente durante os 90 minutos, o armador criou uma grande chance, deu seis passes decisivos e finalizou três vezes. Os números são do aplicativo Sofascore.

O Ceará chegou a ter mais oportunidades do que o adversário (16 contra seis), mas parou em boa atuação do goleiro Everson e não conseguiu a igualdade.

Travando briga contra o rebaixamento nesta Série A, o Ceará contou com um resultado favorável na mesma tarde: o Vitória perdeu para o Corinthians por 1 a 0. O Rubro-Negro atuou em casa e teve um jogador a mais durante alguns minutos, mas foi derrotado.

Próximo jogo do Ceará

Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Ceará voltará a campo na quarta-feira (29), fora de casa, contra o Fluminense. O embate atrasado da 12ª rodada do Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).