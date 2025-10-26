Ceará cria chances, mas perde com gol mais rápido do Brasileirão
Alvinegro foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 0
O Ceará perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 na tarde do último sábado (25), fora de casa, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na partida, o Vovô sofreu o gol mais rápido desta edição do campeonato.
Melhores momentos: Atlético-MG vence o Ceará com gol mais rápido do Brasileirão
Atlético Mineiro
Futebol Nacional
Futebol Nacional
Os cearenses tiveram a saída de bola no 1° tempo e, com poucos instantes, buscaram construir um ataque. O time perdeu a bola e o Galo respondeu rapidamente pelo lado esquerdo do ataque. Dudu apareceu nas costas de Fabiano Souza e encontrou Alan Franco, que surgiu livre na entrada da área para marcar.
O tento aos 22 segundos foi o único da partida. O Vovô finalizou mais (16 contra seis) e parou em uma boa atuação do goleiro Everson, que impediu o empate dos visitantes. Vina, titular pela primeira vez desde seu retorno ao clube, fez bom jogo e criou oportunidades.
Travando briga contra o rebaixamento nesta Série A, o Ceará contou com um resultado favorável na mesma tarde: o Vitória perdeu para o Corinthians por 1 a 0. O Rubro-Negro atuou em casa e teve um jogador a mais durante alguns minutos, mas foi derrotado.
A equipe baiana, que abre a zona de rebaixamento, segue com 31 pontos. O Ceará estacionou em 35 e caiu para o 15° lugar, mantendo a mesma distância para o Z4.
Próximo jogo do Ceará
Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, o Ceará voltará a campo na quarta-feira (29), fora de casa, contra o Fluminense. O embate atrasado da 12ª rodada do Brasileirão terá início às 19h (de Brasília).
