Atlético-MG vence o Ceará com gol mais rápido do Brasileirão

O Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 neste sábado (25) pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo contou com o gol mais rápido do Brasileirão, com apenas 22 segundos Alan Franco marcou para o Galo, que manteve o placar até o final.

Com o resultado, o time mineiro chega a 36 pontos e ganha três posições, ocupando a 12° colocação. Já o Vozão, liga o alerta vermelho, estaciona nos 35 pontos e desce uma posição, é o 14°, apenas quatro do Vitória primeiro da zona do rebaixamento.

Como foi o jogo?

O início do jogo foi dos sonhos para a torcida do Atlético, um gol com apenas 23 segundos. Após uma roubada de bola após a saída, Gustavo Scarpa lançou para Dudu que invadiu a área e rolou para Alan Franco que bateu firme no canto esquerdo do goleiro Bruno Ferreira. O gol foi o mais rápido dessa edição de Campeonato Brasileiro até o momento.

Alan franco autor do gol e Dudu que deu a assistência (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após o gol relâmpago, o Ceará tentou atacar o time mineiro, mas parava na boa marcação da linha de três defensores atleticanos. A primeira boa oportunidade só foi sair aos 28 minutos, em uma bola enfiada pelo alto por Vina, Pedro Raul dominou com certa dificuldade e finalizou cara a cara com Éverson, que abriu os braços e conseguiu fazer a defesa.

Com a primeira oportunidade, o Ceará cresceu no jogo e construiu mais volume ofensivo. Aos 34 teve outra chance clara de gol, Fernandinho avançou pela esquerda do ataque e tocou na entrada da área para Vina, que chutou forte demais e mandou por cima da meta atleticana. O time cearense terminou a primeira etapa com mais presença ofensiva e tentando empatar a partida.

O Ceará voltou para a segunda etapa como terminou a primeira, pressionando o Atlético. Antes dos 10 minutos o time já havia finalizado três vezes, uma com muito perigo. Em bola desviada contra por Júnior Alonso o vozão quase empatou a partida.

O jogo deu uma equilibrada a partir dos 15 minutos, o Atlético voltou a ter mais a posse de bola e atacar buscando o segundo gol. Bernard que entrou no lugar de Dudu arriscou uma bola de fora da área aos 24, e o goleiro Bruno Ferreira espalmou para escanteio.

O Vozão voltou a ter uma grande oportunidade aos 29 minutos com Pedro Raul. Em uma bola cruzada, o centroavante do Vovô bateu de primeira de perna esquerda dentro da pequena área e a bola passou raspando a trave de Éverson.

Aos 38 o goleiro atleticano operou um milagre impedindo que o Ceará empatasse a partida. Após cruzamento da direita, Vina emendou uma bola de primeira e Éverson defendeu no reflexo salvando o Galo.

O Atlético conseguiu se defender até o final e manteve o placar de 1 a 0, que garantiu a importante vitória do time.

Próximos jogos de Atlético e Ceará

O Atlético volta a entrar em campo na próxima terça-feira (28) contra o Independiente del Valle novamente na Arena MRV, em jogo de volta da Copa Sul-Americana. Já o Ceará, joga na quarta-feira (29) contra o Fluminense no Maracanã, em jogo atrasado da 12° rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha do jogo

ATLÉTICO-MG 1 x 0 CEARÁ

30° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 25 de outubro às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Alan Franco (22 segundos/1°T)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Scarpa (CAM), Rony (CAM), Guilherme Arana (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: -

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Vitor Hugo, Junior Alonso e Iván Román; Gustavo Scarpa (Rony), Alan Franco, Caio (Guilherme Arana) e Natanael; Dudu (Bernard), Hulk (Reinier) e Biel (Igor Gomes)

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson (Lucas Mugni), Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lucca) e Fernandinho (Rodriguinho)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

